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صحة غزة: 388 جريحا فقط خرجوا عبر معبر رفح من أصل 46 ألفا

12/8/2023 3:12:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش إن في غزة أكثر من 46 ألف جريح ولم يخرج منهم سوى 388 عبر معبر رفح.


وأضاف البرش في تصريحات صحفية أنه يجب فتح معبر رفح وإدخال مستشفيات ميدانية أمام العدد الكبير من الجرحى.


وتابع "الفلسطينيون يموتون بغزة ولا يسمح لهم بالعلاج في الخارج وهذه وصمة عار والنازحون في مراكز الإيواء يعانون من الأمراض المعدية والأوبئة."


وقال "نعاني من الأمراض المنقولة عبر المياه غير الصالحة للشرب ومستشفيات جنوب قطاع غزة لا تتحمل أعداد الجرحى الذين نقلوا من الشمال".


وأكد أن وصلهم اليوم أكثر من 100 إصابة بسبب القصف بالقنابل الحارقة على شمال غزة مشيرا إلى أن هناك صعوبة كبيرة في إحصاء أعداد الشهداء.


ولفت أن الاحتلال الإسرائيلي أحرق مولدات الطاقة في مستشفى كمال عدوان شمال غزة.


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