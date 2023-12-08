يجب طرد نتنياهو.. أولمرت ينتقد حكومة نتنياهو ويصفها بالإرهابية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الحكومة الحالية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالإرهابية.

وقال أولمرت في مقابلة متلفزة: "ليكون الأمر واضحا، نتنياهو كارثة وطنية في تاريخ إسرائيل وعليه أن يرحل، ووجود بن غفير في الحكومة أمر فظيع، ووجود سموتريتش أمر فظيع".

وأضاف: "وجود مجموعة مثل شباب التلال (الاستيطانية) في الضفة الغربية أمر فظيع، وما أعتقده عن بن غفير ورفاقه وقد أوضحت هذا الأمر في إسرائيل أمامهم بوضوح وليس في تركيا، وقد أسميتهم بالأعداء، قلت إنهم سفاحون وقتلة وإرهابيون، قلت ذلك عن شعبي وعن وزراء بلدي".

وتابع: "منذ العام 2009 كانت السياسة الإسرائيلية سلبية تماما، ولم تكن على استعداد للشروع في أي عمليات ذات مغزى أو ضرورة، ولم يتم اتباع السياسات التي تم تحديدها والتي حملت فرصا كبيرة للسلام، وأنا لا أعفي الحكومة الإسرائيلية منذ العام 2009 من مسؤولياتها عن عدم التواصل".

وقال: "أعتقد أن نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل ويجب أن يطرد فورا ويلقى به خارجا، فقد آن الأوان لخروجه من المشهد لأسباب كثيرة لا علاقة لها بالفلسطينيين".

وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يواجه معارضة كبيرة من قبل المعارضة والشارع الإسرائيليين في الأونة الأخيرة، وقد ظهرت خلافات بينه وبين مجلس حربه عقب رفض وزير دفاعه يواف غالانت مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم السبت الماضي بقاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب.

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالرحيل عن السلطة، بسبب "فقدان ثقة الشعب وجهاز الأمن"، محملا إياه "مسؤولية الفشل".

واستأنفت محكمة إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، محاكمة نتنياهو بتهم الفساد الموجهة إليه، بعد أن توقفت الجلسات لثلاثة أشهر بسبب عطلة المحاكم والحرب على غزة عقب عملية "طوفان الأقصى".



