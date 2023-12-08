مسؤول أمريكي: نتنياهو أحرق سمعة واشنطن

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضر بسمعة الولايات المتحدة لتعزيز أجندته الشخصية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وقال المسؤول الأمريكي: "هذه لحظة محورية في التاريخ، ويجب أن نشعر بالغضب إزاء الطريقة التي أضر بها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) سمعتنا حرفياً لتعزيز أجندته السياسية الشخصية"، وفقا لموقع "هافينغتون بوست" الأمريكي.

واعتبر المسؤول الأميركي أن الآثار الجانبية لحرب إسرائيل على غزة -على الأمن الأميركي- لها عواقب وخيمة للغاية.

وأضاف المسؤول أن "الحملة المتجددة في قطاع غزة هي في الواقع أكثر دموية من الهجوم السابق في شمال القطاع".

وقال المسؤول الأمريكي إن "المنظمات الإنسانية تدق ناقوس الخطر أكثر من أي وقت مضى خلال الصراع" في محادثاتها مع وزارة الخارجية.