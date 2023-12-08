مسؤول أمريكي: نتنياهو أحرق سمعة واشنطن

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضر بسمعة الولايات المتحدة لتعزيز أجندته الشخصية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وقال المسؤول الأمريكي: "هذه لحظة محورية في التاريخ، ويجب أن نشعر بالغضب إزاء الطريقة التي أضر بها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) سمعتنا حرفياً لتعزيز أجندته السياسية الشخصية"، وفقا لموقع "هافينغتون بوست" الأمريكي.
واعتبر المسؤول الأميركي أن الآثار الجانبية لحرب إسرائيل على غزة -على الأمن الأميركي- لها عواقب وخيمة للغاية.
وأضاف المسؤول أن "الحملة المتجددة في قطاع غزة هي في الواقع أكثر دموية من الهجوم السابق في شمال القطاع".
وقال المسؤول الأمريكي إن "المنظمات الإنسانية تدق ناقوس الخطر أكثر من أي وقت مضى خلال الصراع" في محادثاتها مع وزارة الخارجية.
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