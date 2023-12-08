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5 شهداء برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

12/8/2023 2:47:46 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استُشهد 5 شبان برصاص أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس شمال شرقي الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشبان الخمسة برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه.

واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن "طواقمنا تعاملت في مخيم الفارعة مع أربع إصابات خطيرة، في واحدة منها يتم إنعاش قلب ورئتي المصاب. وما زالت المواجهات مستمرة، حيث يعرقل جيش الاحتلال عمل الإسعاف".

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