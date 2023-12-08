5 شهداء برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استُشهد 5 شبان برصاص أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس شمال شرقي الضفة الغربية.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشبان الخمسة برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه.
واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن "طواقمنا تعاملت في مخيم الفارعة مع أربع إصابات خطيرة، في واحدة منها يتم إنعاش قلب ورئتي المصاب. وما زالت المواجهات مستمرة، حيث يعرقل جيش الاحتلال عمل الإسعاف".
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