بيع قائمة طعام تحمل توقيع ماو تسي تونغ بـ275 ألف دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
بيعت قائمة طعام لمأدبة رسمية وقَّع عليها الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ في مزاد بالولايات المتحدة مقابل 275 ألف دولار.
وقالت دار مزادات «آر آر»، ومقرها في بوسطن، إن القائمة كانت مخصصة لمأدبة أقيمت في بيجين في 19 أكتوبر 1956، لإحياء ذكرى أول زيارة دولة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق حسين شهيد سهروردي إلى الصين.
وتم التوقيع على القائمة بقلم حبر من قبل ستة من رجال الدولة الصينيين المؤثرين، وبينهم الزعيم ماو تسي تونغ ورئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) تشو إن لاي.
وتضمنت المأدبة أطعمة من كلا البلدين وأطباقاً شهية شهيرة بما فيها طبق «بط بيجين المشوي».
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