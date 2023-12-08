بيع قائمة طعام تحمل توقيع ماو تسي تونغ بـ275 ألف دولار

بيعت قائمة طعام لمأدبة رسمية وقَّع عليها الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ في مزاد بالولايات المتحدة مقابل 275 ألف دولار.

وقالت دار مزادات «آر آر»، ومقرها في بوسطن، إن القائمة كانت مخصصة لمأدبة أقيمت في بيجين في 19 أكتوبر 1956، لإحياء ذكرى أول زيارة دولة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق حسين شهيد سهروردي إلى الصين.

وتم التوقيع على القائمة بقلم حبر من قبل ستة من رجال الدولة الصينيين المؤثرين، وبينهم الزعيم ماو تسي تونغ ورئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) تشو إن لاي.

وتضمنت المأدبة أطعمة من كلا البلدين وأطباقاً شهية شهيرة بما فيها طبق «بط بيجين المشوي».