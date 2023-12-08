نتائج قرعة كوبا أمريكا 2024.. مجموعة سهلة للأرجنتين وكلاسيكو محتمل في النهائي

أجريت اليوم الجمعة، مراسم قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

وشهدت القرعة ابتعاد منتخبي الأرجنتين والبرازيل عن ملاقاة بعضهما البعض خلال الأدوار الإقصائية، وستكون احتمالات مواجهتهما فقط في المباراة النهائية.

وأوقعت قرعة دور المجموعات، منتخب الأرجنتين حامل اللقب في المجموعة الأولى رفقة بيرو وتشيلي والفائز من ملحق الكونكاكاف بين كندا وترينداد وتوباجو، أما المنتخب البرازيلي جاء في المجموعة الرابعة بجوار كولومبيا وباراغوي وجامايكا.

وحل المنتخب الأمريكي صاحب الأرض في المجموعة الثالثة، رفقة أوروغواي وبنما وبوليفيا، وجاء المنتخب المكسيكي في المجموعة الثانية بجانب الإكوادور وفنزويلا والفائز من ملحق الكونكاكاف بين هندوراس وكوستاريكا.

نتائج قرعة كوبا أمريكا 2024

المجموعة الأولى

الأرجنتين، بيرو، تشيلي، الفائز من ملحق الكونكاكاف (ترينداد وتوباجو أو كندا)



المجموعة الثانية

المكسيك، الإكوادور، فنزويلا، الفائز من ملحق الكونكاكاف (هندوراس أو كوستاريكا)

المجموعة الثالثة

أمريكا، أوروغواي، بنما، بوليفيا

المجموعة الرابعة

البرازيل، كولومبيا، باراغواي، جامايكا

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