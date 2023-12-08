مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حميد بن بدر العليلي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الجمعة)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حميد سيف بن بدر العليلي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في أم القيوين.
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.
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