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مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حميد بن بدر العليلي

12/8/2023 2:47:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الجمعة)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حميد سيف بن بدر العليلي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في أم القيوين.
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.


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