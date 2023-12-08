92 مليار درهم تمويلات جديدة للقطاع الخاص بالإمارات في 9 أشهر

قدمت البنوك المحلية أكثر من 92 مليار درهم تمويلات جديدة للقطاع الخاص منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، ليرتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى نحو 1.236 تريليون درهم.

وتصدر القطاع الخاص كأكبر المستفيدين من الائتمان المقدم من بنوك الدولة بحصة تبلغ 71% من حجم الائتمان المحلي، وبنسبة 62.3% من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة.



وأفادت مؤشرات المصرف المركزي بأن الائتمان الممنوح للقطاع العام وصل إلى 280 مليار درهم، بينما استقر الممنوح إلى القطاع الحكومي دون 213 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

إلى ذلك، تقلص رصيد القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 4.7% لتصل إلى 82.3 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بحوالي 86.4 مليار درهم في سبتمبر 2022.

وبلغت نسبة قروض تلك المشاريع حوالي 10 % من إجمالي الائتمان الممنوح لشركات قطاع الأعمال التجاري والصناعي، والذي بلغ رصيده التراكمي 828 مليار درهم بنهاية الربع الثالث.

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