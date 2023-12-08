الإمارات وباربادوس توقّعان اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقعت دولة الإمارات وجمهورية باربادوس اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتدفقات الاستثمار، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب باربادوس، معالي كيري سيموندز وزير الخارجية والتجارة الخارجية.
وجرى تبادل الاتفاقية، خلال أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“COP28”، الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.
كما التقت معاليها، معالي ميا موتلي رئيسة وزراء جمهورية باربادوس، وأشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، وأكدا أهمية إقامة علاقات تجارية واقتصادية من خلال تعزيز بيئة الاستثمار وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الجانبان كذلك على أهمية الاستثمار المسؤول والواعي على الصعيد البيئي.
وقدّمت معالي ريم الهاشمي، الشكر إلى جمهورية باربادوس على مشاركتها في أعمال“COP28” ومساهمتها في جعله حدثًا ناجحًا.
وشاركت معالي موتلي في القمة العالمية للعمل المناخي، والتي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر "COP28".
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