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الإمارات وباربادوس توقّعان اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

12/8/2023 2:47:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقعت دولة الإمارات وجمهورية باربادوس اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتدفقات الاستثمار، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب باربادوس، معالي كيري سيموندز وزير الخارجية والتجارة الخارجية.

وجرى تبادل الاتفاقية، خلال أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“COP28”، الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

كما التقت معاليها، معالي ميا موتلي رئيسة وزراء جمهورية باربادوس، وأشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، وأكدا أهمية إقامة علاقات تجارية واقتصادية من خلال تعزيز بيئة الاستثمار وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الجانبان كذلك على أهمية الاستثمار المسؤول والواعي على الصعيد البيئي.

وقدّمت معالي ريم الهاشمي، الشكر إلى جمهورية باربادوس على مشاركتها في أعمال“COP28” ومساهمتها في جعله حدثًا ناجحًا.

وشاركت معالي موتلي في القمة العالمية للعمل المناخي، والتي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر "COP28".

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