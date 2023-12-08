10 ملايين شخص اشتركوا في «إكس» هذا الشهر

قالت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لشركة إكس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي أمس الخميس إن أكثر من عشرة ملايين شخص اشتركوا في الموقع هذا الشهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، المعروفة سابقا باسم تويتر، مخاطر تكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام مع وقف علامات تجارية كبرى لحملاتها الترويجية على المنصة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

ولم يتسن بعد الوصول إلى إكس، التي لا تنشر بيانات عن المستخدمين بشكل منتظم، للتعليق على كيفية مقارنة عمليات الاشتراك في ديسمبر

بالمتوسط ​​أو سبب كشف ياكارينو عن الرقم.

وقال مالك المنصة الملياردير إيلون ماسك في يوليو تموز إن الموقع يتمتع بنحو 540 مليون مستخدم شهريا.

وأعلنت عدة شركات مثل أبل وديزني ووارنر براذرز دسكفري وباراماونت جلوبال الشهر الماضي أنها ستوقف إعلاناتها مؤقتا على إكس.