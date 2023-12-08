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اتهام نجل جو بايدن بالاحتيال الضريبي

12/8/2023 2:47:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وُجّه الخميس اتهام بالتهرب الضريبي إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن وفقا لوثيقة قضائية وهو ثاني اتهام له على المستوى الفدرالي ومن شأنه أن يثير انتقادات المعارضة الجمهورية قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وذكرت لائحة الاتهام أن هانتر (53 عاما) "تورط في مخطط" أتاح له تجنب دفع ما لا يقل عن 1,4 مليون دولار من الضرائب المستحقة للفترة الضريبية من 2016 إلى 2019.

وأضافت الوثيقة أنه "أنفق ملايين الدولارات" على حياة الترف "بدلا من دفع ضرائبه"، مُفصّلةً تسع تهم بينها التهرب الضريبي.

وأنفق المحامي السابق ورجل الأعمال أمواله لتمويل تعاطيه المخدرات. كما أنفقها على السيارات والملابس الفاخرة بحسب لائحة الاتهام.

وتعني لائحة الاتهام الجديدة أن نجل الرئيس، الملاحق أصلا بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني، قد يُحاكم مرتين العام المقبل، بينما يحاول والده الدفع باتجاه إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.


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