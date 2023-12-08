شراكة استراتيجية لتعزيز منظومة الشركات العائلية في دبي

كشف مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة المشاريع العائلية المرموقة، لتزويد منظومة الشركات العائلية في الإمارة بتجربة تعليمية مدمجة، حيث ستثري هذه الشراكة منصة خدمات "الموارد والمطبوعات" في مركز دبي للشركات العائلية من خلال المحتوى والموارد التعليمية التي تقدمها مؤسسة المشاريع العائلية.

وتتيح هذه الشراكة الوصول إلى رصيد غني من المعلومات والمحتوى التعليمي في مركز الموارد التابع لمؤسسة المشاريع العائلية، ويشمل ذلك حوالي 2000 مورد تعليمي يتنوع بين مقاطع الفيديو، والندوات الإلكترونية، والمقالات، والمدونات الصوتية (البودكاست)، والتقارير البحثية، والأنشطة التفاعلية والرسومات البيانية التوضيحية. ويمكن أيضاً من خلال هذه الخدمة الوصول إلى برامج تعليمية مختارة بعناية، والمشاركة في دورات تدريب إلكترونية مصممة خصيصاً للشركات العائلية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تعتبر هذه الشراكة المتميزة مع مؤسسة المشاريع العائلية، خطوة مهمة من شأنها إثراء وتوسيع قاعدة الموارد التعليمية التي نقدمها من خلال مركز دبي للشركات العائلية. كما يوفر هذا التعاون الاستراتيجي الأدوات المناسبة التي تساعدنا على تقديم خدمات فعالة للشركات العائلية وجميع أصحاب المصلحة في منظومة هذه الشركات بدبي. وتعد استدامة الشركات العائلية واستمراريتها جزءاً لا يتجزأ من متانة وقوة اقتصادنا، ونحن ملتزمون بتوفير الأدوات اللازمة لدعم استمرار هذه الشركات وتسهيل الانتقال الناجح والسلس للقيادة بين الأجيال".

وتعتبر مؤسسة المشاريع العائلية منظمة خيرية تركز على البحوث والموارد التعليمية واستدامة المشاريع العائلية، وترتبط على نحو وثيق بمؤسسة المشاريع العائلية الكندية وبرنامج تعيين استشاريي المشاريع العائلية. وتدعم المؤسسة نجاح واستمرارية الشركات العائلية الكندية على المستوى الوطني.

وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، وتسهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن توظيفها عدداً كبيراً من القوى العاملة في الدولة. وتأسست العديد من الشركات العائلية في دبي خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ومن المتوقع أن تشهد أكثرية هذه الشركات عملية انتقال سلسة للأجيال خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

وتم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في مايو الماضي ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي. ويهدف المركز إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة. وفي نفس السياق، تلتزم غرف دبي بالعمل على الارتقاء بتنافسية الشركات العائلية عبر حماية مصالحها وتنظيم نشاطاتها والاستثمار في قياداتها من أجل استدامة مستقبلها.



وأطلق المركز منذ تأسيسه، باقة من البرامج التدريبية الهامة ومنها برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، بالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وسلسلة جلسات الحوكمة، بالإضافة إلى برنامج تدريب الجيل القادم وبرنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين. وتهدف هذه البرامج إلى إعداد جيل جديد من قادة الشركات العائلية، وتوعية تلك الشركات حول المواضيع الحيوية والأساسية، التي تدعم تطور ونجاح الشركات العائلية.

كما أصدر مركز دبي للشركات العائلية دليلاً إرشادياً متكاملاً لمساعدة الشركات العائلية في الإمارة على تصميم وتطوير أطر الحوكمة اللازمة لضمان التعاقب السلس للقيادات، ودعم استمرارية الشركات.

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