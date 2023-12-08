دراسة أمريكية: متلازمة التعب المزمن أكثر شيوعاً مما نعتقد

أصدر مسؤولو الصحة اليوم الجمعة أول تقدير تمثيلي على المستوى الوطني لعدد البالغين الأمريكيين الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن ويبلغ 3.3 مليون شخص.

الرقم الصادر عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" أكبر مما اقترحته الدراسات السابقة، وربما عززه بعض المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا لفترة طويلة. وقالت الدكتورة إليزابيث أنغر من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وأحد مؤلفي التقرير، إن هذه الحالة "ليست مرضا نادرا".

تتميز متلازمة التعب المزمن بالإرهاق الشديد لمدة ستة أشهر دون أن تساعد الراحة في الفراش المريض على التعافي منه. يبلغ المرضى أيضا عن شعور بالألم وتفكير ضبابي وأعراض أخرى قد تزداد سوءا بعد التمرين أو العمل أو أي نشاط آخر. ولا يوجد علاج أو فحص دم أو مسح للمساعدة في إجراء تشخيص سريع.

لم يتمكن الأطباء من تحديد السبب، على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أنه هو رد فعل مفرط لفترة طويلة من الجسم تجاه العدوى أو أي هزة أخرى لجهاز المناعة.

برزت هذه الحالة منذ ما يقرب من 40 عاما، عندما تم الإبلاغ عن مجموعات من الحالات في إنكلاين فيلاج بولاية نيفادا، وليندونفيل بولاية نيويورك. رفض بعض الأطباء الأمر باعتباره مرضا نفسيا جسديا، وأطلقوا عليه اسم "أنفلونزا المترفين".

يقول الخبراء والمرضى إن بعض الأطباء ما زالوا يحملون هذا الرأي.

قالت هانا باول، وهي امرأة تبلغ من العمر 26 عاما من ولاية يوتا، ولم يتم تشخيص حالتها لمدة خمس سنوات، إن الأطباء أكدوا أنها تعاني من الوسواس المرضي وأن الأمر مجرد قلق واكتئاب.

تقرير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الجديد يستند إلى دراسة استقصائية شملت 57000 بالغ أمريكي في عامي 2021 و2022. وسئل المشاركون عما إذا كان الطبيب قد أخبرهم من قبل أنهم مصابون بالتهاب الدماغ والنخاع العضلي أو متلازمة التعب المزمن، وما إذا كانوا لا يزالون مصابين به. أجاب حوالي 1.3% بنعم على كلا السؤالين.

وقال مسؤولو مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن ذلك يترجم إلى حوالي 3.3 مليون بالغ أمريكي.

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