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اعتماد المعايير الخاصة بترخيص شركات «توصيل الطلبات» في عجمان

12/8/2023 2:47:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمدت هيئة النقل في عجمان المعايير الخاصة بترخيص عمل شركات توصيل الطلبات بغرض تنظيم عملية النقل والحوكمة بهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية ومن أجل تلبية احتياجات القاطنين في الإمارة.

واشتملت الاشتراطات على مستوى ترخيص المنشآت وتدريب وترخيص السائقين واشتراطات ترخيص المركبات والدراجات بالإضافة الى اشتراطات صناديق التوصيل بالتعاون مع الجهات المعنية على أن تتضمن معايير السلامة والجودة.

وقال عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان: شملت العديد من الاشتراطات الخاصة بالسائقين والدراجات أبرزها، أن تستوفي متطلبات السلامة التي تشمل كلا من، اصدار تصاريح تشغيلية للدراجة وتصاريح مزاولة المهنة لسائقي الدراجات، بعد خضوعهم للتدريب، واستيفاء المواصفات الجديدة.

وأفاد المدير العام للهيئة بأنه تم وضع آلية لاستخدام الدراجات وهي ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة للشركات المشغلة لمزاولة نشاط النقل بالمركبات او الدراجات أو إدارة طلبات النقل والتوصيل التي يتم طلبها من التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية.

وأكد أهمية اتباع الشركات الخاصة بمزاولة نشاط التوصيل اللوائح التنظيمية والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة المتعلقة بالنشاط و توفير مكتب ومركبات ومواقف تتناسب مع طبيعة النشاط وعدم لصق أو تعليق أي مواد دعائية على هيكل المركبة دون الحصول على موافقة الهيئة، وعدم التنازل عن التصريح للغير أو التصرف فيه دون موافقة الهيئة، وأهمية استخدام المركبات فقط في النشاط المخصص لذلك مستعرضا اشتراطات خاصة بصندوق التوصيل الذي يستخدم في عملية التوصيل.

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