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«COP28» يعاود أنشطته الرسمية اليوم ويبدأ المفاوضات النهائية الإثنين

12/8/2023 2:47:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاود مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28" أنشطته الرسمية في المنطقة الزرقاء، صباح اليوم بعد توقف اجتماعاته الرسمية أمس وفقاً لأجندة المؤتمر التي حددت يوم أمس الخميس 7 ديسمبر الجاري راحة رسمية من أعمال المؤتمر.

وانطلقت قبل قليل فعاليات يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات، فيما يشهد غداً السبت فعاليات يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات على أن تختتم فعاليات الأيام المواضيعية لـ "COP28"، بعد غد الأحد بأنشطة يوم الغذاء والزراعة والمياه.

وتم تخصيص يومي 11 و12 ديسمبر، للمفاوضات النهائية التي يعقبها بيان الإعلان عن نتائج المؤتمر والاتفاقات والقرارات النهائية.

ومن المتوقع، أن تسهم التوصيات والمبادرات التي يشهدها "COP28" في الحد من التداعيات والآثار المتوقعة للتغير المناخي.

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