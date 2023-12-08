خمسة شهداء وعدة إصابات برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN-
استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة، جنوب طوباس.
وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل للمخيم، فيما ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال حاولوا منع مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين.
وقالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.
واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.
يتبع...
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