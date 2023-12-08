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خمسة شهداء وعدة إصابات برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

12/8/2023 2:27:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN-
استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة، جنوب طوباس.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل للمخيم، فيما ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال حاولوا منع مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين.

وقالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

يتبع...


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