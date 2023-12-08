الحرب على غزة في يومها الـ63... الاحتلال يرتكب مجازر جديدة وحصيلة الشهداء تجاوزت 17 ألفا

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم 63 من عدوانه على غزة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للمناطق السكنية بالقطاع وارتكب مجازر جديدة استشهد فيها العشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.
فيما أكدت وزارة الصحة بغزة أن الحصيلة الإجمالية لشهداء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 17 ألفاو 177 وأن عدد المصابين ارتفع إلى 46 ألفا، إلى جانب آلاف المفقودين.
وارتقى فجر اليوم الجمعة، عدد من الشهداء، وأصيب عشرات المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
كما تواصل القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس، وعلى شواطئ مدينة رفح، جنوب القطاع، فيما استهدف الطيران الحربي الإسرئيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غارات.
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