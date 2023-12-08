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الحرب على غزة في يومها الـ63... الاحتلال يرتكب مجازر جديدة وحصيلة الشهداء تجاوزت 17 ألفا

12/8/2023 2:27:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم 63 من عدوانه على غزة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للمناطق السكنية بالقطاع وارتكب مجازر جديدة استشهد فيها العشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.

فيما أكدت وزارة الصحة بغزة أن الحصيلة الإجمالية لشهداء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 17 ألفاو 177 وأن عدد المصابين ارتفع إلى 46 ألفا، إلى جانب آلاف المفقودين.

وارتقى فجر اليوم الجمعة، عدد من الشهداء، وأصيب عشرات المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما تواصل القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس، وعلى شواطئ مدينة رفح، جنوب القطاع، فيما استهدف الطيران الحربي الإسرئيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غارات.

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