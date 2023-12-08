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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة آخر بجروح في معارك غزة

12/8/2023 2:27:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 418، وذلك بعد مقتل جنديين في معارك غزة.

وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني بأن القتيلين هما الرائد (احتياط) إيال مئير بيركوفيتش (28 عاما)، من القدس، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل هفتي حاش (551)، واللواء (احتياط) كوبي ديفاش (41 عاما)، من طبريا، مقاتل في كتيبة الهندسة 271، اللواء الضارب (14).

وذكر بأن العنصرين قتلا في المعارك في قطاع غزة، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة.

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