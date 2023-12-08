تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.



ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



كما يطرأ الاثنين ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي بحيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل بمشيئة الله زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من جنوب وشرق المملكة تمتد في ساعات المساء والليل لتشمل أجزاء من وسط وشمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط احيانا في المناطق الجنوبية من المملكة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 12 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 9، وفي مرتفعات الشراة 18 - 8، وفي مناطق البادية 22 - 9، وفي مناطق السهول 20 - 13، وفي الأغوار الشمالية 25 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 15، وفي البحر الميت 27 - 14، وفي خليج العقبة 28 - 14 درجة مئوية.

