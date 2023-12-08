مسؤول أميركي: نشعر بالغضب لأن نتنياهو أحرق سمعتنا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مسؤول بالخارجية الأميركية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضر بسمعة الولايات المتحدة لتعزيز أجندته الشخصية.



ونقل موقع هافينغتون بوست عن المسؤول قوله "هذه لحظة محورية في التاريخ، ويجب أن نشعر بالغضب إزاء الطريقة التي أحرق بها نتنياهو سمعتنا حرفيا لتعزيز أجندته السياسية الشخصية".



واعتبر المسؤول أن الآثار الجانبية لحرب إسرائيل على غزة على الأمن الأميركي لها عواقب وخيمة للغاية.