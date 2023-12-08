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قصف إسرائيلي بقنابل حارقة على مراكز إيواء بجباليا

12/8/2023 2:26:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابات في مراكز إيواء بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة عقب قصف إسرائيلي بقنابل حارقة.


ومنذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة كثف جيش الاحتلال غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق عدة بقطاع غزة ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى.


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