قصف إسرائيلي بقنابل حارقة على مراكز إيواء بجباليا

قصف إسرائيلي بقنابل حارقة على مراكز إيواء بجباليا
التاريخ
12/8/2023 2:26:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابات في مراكز إيواء بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة عقب قصف إسرائيلي بقنابل حارقة.
ومنذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة كثف جيش الاحتلال غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق عدة بقطاع غزة ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى.
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