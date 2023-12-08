جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابطين في معارك غزة
التاريخ
12/8/2023 2:26:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابطين في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.
وتصاعدت خسائر جيش الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية مع اشتداد المعارك مع المقاومة الفلسطينية في عدة محاور بالقطاع.
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