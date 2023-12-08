Friday, 08 December 2023 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بن غفير يصدر أمر بشأن أسرى حماس

12/8/2023 2:26:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى سلطاته باحتجاز أسرى من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في سجن تحت الأرض لم يستخدم منذ سنوات، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.


وقال بن غفير -في تدوينة على تليغرام- إنه بعد سنوات من عدم الاستخدام، أوعزت إلى مفوضة السجون بإعادة فتح الجناح الموجود تحت الأرض لمعتقلي كتائب القسام.


MENAFN08122023000208011052ID1107558791

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث