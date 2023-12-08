بن غفير يصدر أمر بشأن أسرى حماس

بن غفير يصدر أمر بشأن أسرى حماس
التاريخ
12/8/2023 2:26:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى سلطاته باحتجاز أسرى من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في سجن تحت الأرض لم يستخدم منذ سنوات، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وقال بن غفير -في تدوينة على تليغرام- إنه بعد سنوات من عدم الاستخدام، أوعزت إلى مفوضة السجون بإعادة فتح الجناح الموجود تحت الأرض لمعتقلي كتائب القسام.
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