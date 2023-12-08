قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة في طوباس بالضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة في مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة.
وواصلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة عمليات اقتحام مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية في الضفة الغربية وتركزت حملة الاحتلال على مدينة رام الله وعدد من القرى والبلدات وأحياء من مدينة الخليل، جنوب الضفة حيث شن حملة دهم واعتقال وهدم منازل ومحال تجارية.
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