شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق إعلام فلسطيني حكومي.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة متواصل، خاصة المناطق الشرقية في مدينة خان يونس وعلى شواطئ مدينة رفح جنوب القطاع، في وقت استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المناطق الوسطى في القطاع المحاصر بعدة غارات.
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