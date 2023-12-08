شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية بغزة

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة متواصل، خاصة المناطق الشرقية في مدينة خان يونس وعلى شواطئ مدينة رفح جنوب القطاع، في وقت استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المناطق الوسطى في القطاع المحاصر بعدة غارات.

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