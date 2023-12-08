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كتائب القسام: اشتباك مع قوة صهيونية أدى إلى مقتل جندي أسير فجر اليوم

12/8/2023 2:26:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام انها افشلت فجر اليوم الجمعة محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة.


وقالت في بيان لها انه تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم.


وأضافت ان الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير "ساعر باروخ" 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032 والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة.


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