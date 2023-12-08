كتائب القسام: اشتباك مع قوة صهيونية أدى إلى مقتل جندي أسير فجر اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام انها افشلت فجر اليوم الجمعة محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة.
وقالت في بيان لها انه تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم.
وأضافت ان الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير "ساعر باروخ" 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032 والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة.
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