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«المركزي»: 12.4 تريليون درهم إجمالي التحويلات المالية خلال 9 أشهر

12/8/2023 1:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قارب إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 12.4 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك طبقا لبيانات المركزي، والتي أوضحت نمواً شهرياً تدريجياً على مدار الفترة، في حجم التعاملات المالية المصرفية بالسوق المحلي استناداً لتوسع نشاط قطاع الأعمال والأفراد.

وأظهرت بيانات حديثة للمصرف بأن التحويلات ما بين البنوك استقطبت الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة63.7% وبإجمالي بلغ 7.9 تريليون درهم، بينما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 36.3% وبإجمالي قارب 4.5 تريليون درهم.

على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة 16.4 مليون شيك على مدار تلك الفترة من العام، بقيمة إجمالية بلغت 930.6 مليار درهم.

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