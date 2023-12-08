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5 عادات سيئة تسبب حب الشباب

12/8/2023 1:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تقول مؤثرة العناية بالبشرة على تيك توك، ناتالي أونيل، إن العديد من العادات الخاطئة والسيئة قد تتسبب بنشوء حب الشباب.

فيما يلي 5 عادات سيئة كشفتها ناتالي، تسبب ظهور حب الشباب،وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية:

تقشير الجلد

تنصح ناتالي بعدم تقشير الجلد إذا كانت بشرتك حساسة، لأن عملية التقشير تحفز نشوء حب الشباب والبثور في البشرة الحساسة.

بروتين مصل اللبن

تدعي ناتالي أن بروتين مصل اللبن يمكنه بالفعل زيادة كمية حب الشباب التي قد تظهر على البشرة، وخاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لنشوء حب الشباب. وتشير الأبحاث إلى أن بروتين مصل اللبن يمكن أن يشجع إنتاج الهرمونات المعروفة بأنها تسبب حب الشباب.

منتجات العناية بالبشرة

قد ينبهر الكثيرون بمنتجات العناية بالبشرة التي يدعي أصحابها بأنها علاجات فعالة وسحرية، وقد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لهم في بعض الأحيان، وقد تأتي بنتائج عكسية خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لحب الشباب.

إزالة الرؤوس السوداء

بحسب ناتالي، فإن إزالة الرؤوس السوداء، قد يؤدي إلى نشوء المزيد منها في الوجه، وقد يشوه مظهر البشرة ويترك ندباً عليها، لذا ينصح بتركها لتشفى بشكل طبيعي حتى لا تترك أي أثر.

وضع المكياج أثناء الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وعدم التنظيف بعد ذلك

قد يكون من المغري وضع مكياج كامل للتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية، خاصة إذا كنت بحاجة إلى تعزيز الثقة أو التخطيط لتصوير تمرينك، ولكن عدم تنظيف البشرة بعد التمرين والتعرق قد يؤدي إلى انسداد المسامات بالأوساخ ونشوء البثور وحب الشباب.

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