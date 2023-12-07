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وزير التجارة يستقبل سفراء 3 دول

12/7/2023 11:35:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان سفراء 3 دول هم سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة تشانغ جيانوي، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة محمد توتونجي، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة تشونغ بيونغ.
وخلال لقائه بسفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة تشانغ جيانوي ناقش الطرفان العلاقات التجارية المتميزة بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية وسبل تطويرها والارتقاء بها عبر زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التجارية والاقتصادية والاستثمارية التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين.
كما تم خلال اللقاء توافق الطرفين للعمل على زيادة فرص الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ومناقشة طرق استفادة الكويت من المشاريع الإستراتيجية الصينية التي يتم تنفيذها والتخطيط لها في منطقة الخليج العربي.
وفي لقائه مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة محمد توتونجي، تناول اللقاء مناقشة العلاقات التجارية المتميزة بين الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تطويرها والارتقاء بها عبر زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها الجانب الإيراني للكويت فيما يتعلق بالأمن الغذائي عن طريق واردات المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.
كما تم خلال اللقاء توافق الطرفين على ضرورة تفعيل اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين حتى يتم التنسيق بشكل أكبر بين الجهات الحكومية ذات الصلة وجهات القطاع الخاص الفاعلة فيما يخص التجارة والاستثمار والاقتصاد.
أما خلال لقائه الثالث مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة تشونغ بيونغ، فقد تناول اللقاء مناقشة العلاقات التجارية المتميزة بين الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية وسبل تطويرها والارتقاء بها عبر زيادة حجم المشاريع التجارية المشتركة بين البلدين والمشاريع التجارية للشركات الكورية في الكويت.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وضرورة إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية وأهمية عقد هذه اللجنة في القريب العاجل.
كما تم خلال اللقاء توافق الطرفين على أهمية توقيع البلدين على مذكرة تفاهم تجاري بينهما في أقرب وقت مما يحقق استفادة الطرفين الصديقين في هذا الجانب.

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