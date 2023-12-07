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الكويت تشارك في معرض جدة الدولي للكتاب

12/7/2023 11:35:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب 2023 تحت شعار «مرافئ الثقافة» بمشاركة عدد من دور النشر والمكتبات الكويتية.
ويشهد المعرض الذي تستمر أعماله حتى 16 الجاري استضافة أكثر من ألف دار نشر محلية وعربية ودولية موزعة على 400 جناح.
ويحتضن المعرض عددا من المناطق الرئيسة التي تضم العديد من الفعاليات والانشطة الثقافية التي تصل إلى أكثر من 80 فعالية من ندوات حوارية وأمسيات شعرية وعروض مسرحية إضافة إلى ورش العمل.
ويهدف المعرض الذي يأتي بتنظيم من «هيئة الأدب والنشر والترجمة» السعودية إلى دعم الكتاب والمؤلفين ودعم ثقافة القراءة والتأليف وتأصيل المنصات المعرفية وتوفير تجربة ثقافية متكاملة لمختلف فئات المجتمع.
ويحتوي المعرض على مناطق رئيسة منها: دور النشر والمسرح وأخرى حول الطفل، كما يحتوي على منطقتين جرى تخصيصهما لركن المؤلف السعودي والمانجا والقصص المصورة إضافة إلى منطقة ورش العمل والندوات.

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