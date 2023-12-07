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بالفيديو نزاهة 99 6% نسبة تسلم إقرارات الذمة المالية من المشمولين بأحكامها

12/7/2023 11:35:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم أن نسبة تسلم إقرارات الذمة المالية من المشمولين بأحكامها بلغت 99.6% نتيجة تفوق الهيئة في تطوير وتحديث آلياتها الداخلية.
وقال الإبراهيم، في كلمته الافتتاحية لمنتدى «نزاهة» الثالث تحت عنوان «النزاهة من خلال الحوكمة» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر كل عام، إن الهيئة نجحت في الآونة الأخيرة بإقرار وتطبيق قوانين تؤكد جهود الدولة ومساعيها في تحقيق بيئة مواتية للتقدم والتنمية المستدامة.
وأضاف أن هناك قوانين ساهمت في تحسين واستكمال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة منها قانون حق الاطلاع على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح وقانون الجزاء بشأن توسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد والقانون رقم 120 لسنة 2023 بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وأكد أن الهيئة من خلال تطوير وتحديث آلياتها الداخلية نجحت في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إذ وصلت نسبة التنفيذ إلى 74% من إجمالي المشاريع المقدرة بـ 88% لهذا العام.
وذكر أن الهيئة على الصعيد الدولي استطاعت تحسين مؤشر تقييم الكويت في مجال مكافحة الفساد وارتفعت مؤشرين على هذا المقياس، إذ حصلت على ثاني أفضل أداء في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمشروع العدالة العالمي WJP، كما صعدت ثمانية مراكز في مؤشر التنافسية العالمي IMD عن الترتيب في السنة الأولى.
من جهته، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالكويت UNDP شريف التكلي ان اليوم الدولي لمكافحة الفساد في هذا العام يحمل رسالة خاصة لـ «توحيد العالم ضد الفساد»، 20 عاما مرت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أصبحت منارة للأمل ومسودة عالمية للعمل على مكافحة الفساد، مؤكدا على الالتزام بمبادئ الاتفاقية، مدركين ومؤكدين على أهمية العمل الجماعي والذي يعد السلاح الأقوى في مكافحة الفساد.
وأضاف ان «رؤية الكويت 2035» هي رؤية طموحة تشمل خطط التنمية الوطنية الخمسية المتضمنة سياسات ونتائج متنوعة لتعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد في الهيئات الحكومية.
كما تتماشى الخطة الوطنية الحالية للتنمية للفترة من 2020 إلى 2025 مع مبادئ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 16، لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات، وتهدف خطة الكويت الوطنية للتنمية الى تقليل الفساد والرشوة وتعزيز فعالية المؤسسات من خلال تحسين الحوكمة وزيادة الشفافية والتركيز على جودة الخدمات.
هذا واختتم المنتدى اعماله بعدد من التوصيات منها:
٭ الدعوة إلى ترسيخ ثقافة الحوكمة عامل أساسي في تعزيز النزاهة داخل المؤسسات العامة.
٭ التأكيد على أن فهم كيفية تصميم وتطبيق حوكمة فعالة يعد أمرا حاسما لضمان الاستدامة.
٭ الحاجة إلى تفعيل ادارة المخاطر في المؤسسات الإعلامية.
٭ التأكيد على ضرورة تبني منهجية التدقيق الداخلي التي تم اعدادها من قبل ديوان المحاسبة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسوة بالدليل الوطني للحوكمة.
٭ الدعوة إلى التزام الشركات نحو تطبيق مبدأ ودليل الحوكمة، والتعاون مع ديوان المحاسبة لمتابعة التقرير الصادر ومعرفة أوجه القصور تمهيدا لمعالجتها.
٭ التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وديوان المحاسبة لمتابعة ما تم تنفيذه في الإطار الوطني لدليل الحوكمة المؤسسية بالجهات الحكومية لتوحيد الجهود المبذولة نحو تطبيق الحوكمة.
٭ التأكيد على ضرورة دعم مبادرات المجتمع المدني ذات الصلة لتعزيز النزاهة والشفافية وتفعيل الحوكمة.

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