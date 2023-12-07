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هيئة الشباب Speak Up Kuwait يستثمر بالشباب وينمي مهاراتهم الإبداعية

12/7/2023 11:35:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الهيئة العامة للشباب أن البرنامج التدريبي speak up Kuwait يعد نموذجا للشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ يستثمر بالشباب وينمي مهاراتهم ما يضمن تحقيق رؤية الهيئة التي ترتكز على مبدأ أساسي هو أن الشباب شريك مبدع ومنتج في ريادة الكويت.
وقال نائب المدير العام لقطاع المشاريع الشبابية بالتكليف بالهيئة صالح السلمي، في المؤتمر الصحافي الذي أقيم على مسرح مركز شباب الدعية للاعلان عن إطلاق الموسم الثالث من البرنامج الاثنين المقبل، إن البرنامج يعمل على تطوير مهارات الخطابة لدى الشباب ويدعم نموهم الذاتي الاجتماعي والوظيفي.
وأضاف السلمي أن الهيئة تنشد التعاون مع كل الجهات الداعمة للشباب لخلق مساحات الإبداع والابتكار للشباب، مقدما شكره للقائمين على هذا البرنامج التنموي ولجميع الشركات الداعمة له التي تعبر عن إيمانها بقدرات الشباب والاستثمار فيها.
من جانبها، قالت مؤسسة البرنامج دينا الوهيب، خلال المؤتمر، إن البرنامج التدريبي غير ربحي ويستمر حتى 27 ابريل المقبل، مشيرة إلى مشاركة 20 متدربا هذا الموسم، إذ سيتم إكسابهم مهارات التحدث وفن الخطابة ومواجهة الجمهور عبر إشراكهم بدورات تدريبية وورش عمل.
وأوضحت الوهيب أن خمسة مدربين متخصصين سيقومون بالتدريب في نسخة هذا العام التي ستعقد في مركز زين للابتكار على أن يطلب منهم تقديم رسالة تفيد المجتمع وتنميه، مثمنة الدعم الاعلامي الذي تقدمه الهيئة للبرنامج وكذلك للشركات والمؤسسات الوطنية الداعمة له.
بدوره، أكد مدير إدارة العلاقات المؤسسية في شركة زين الكويت حمد المصيبيح بالمؤتمر أن رعاية «زين» للبرنامج للعام الثالث على التوالي تجسد حرصها على المشاركة الفعالة في القطاعات الحيوية التي تستهدف الشباب وحديثي التخرج، إذ تعمل على تطوير مهاراتهم وخبراتهم لتأهيلهم إلى دخول سوق العمل.
وأشار المصيبيح الى أن البرنامج حقق نجاحات مميزة في موسميه السابقين، اذ استقطب العديد من الأسماء التي شاركت خبراتها وتجاربها مع الشباب وأكسبتهم مهارات قيادية وادارية واجتماعية، وهي مهمة جدا لإحراز النجاح الوظيفي.

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