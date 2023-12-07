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الاتحاد الأوروبي تقدم كويتي في تمكين المرأة

12/7/2023 11:35:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز في الكويت في عدة مجالات من بينها مسائل تمكين المرأة، معربا عن تطلعه لاستكمال التعاون والتنسيق حيال قضايا ومسائل حقوق الإنسان في المحافل الدولية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية خصت به «كونا» على هامش انعقاد الجولة الرابعة من الحوار غير الرسمي لحقوق الانسان بين الكويت والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الأول.
وأضاف البيان أنه تم خلال الحوار تبادل وجهات النظر حول تطورات مسائل حقوق الانسان في الكويت والاتحاد الأوروبي، كما استمع الجانب الأوروبي لشرح تناول مختلف الجهود المبذولة في الكويت قدمه عدد من مسؤولي الجهات الكويتية المعنية ومنها وزارات الخارجية والداخلية والعدل والإعلام والشؤون الاجتماعية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للأسرة والهيئة العامة للقوى العاملة.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي هنأ الكويت بمناسبة انتخابها لعضوية مجلس حقوق الانسان للفترة ما بين 2024 و2026، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد الجولة المقبلة من الحوار في الكويت عام 2024.
وترأس الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج، فيما ترأس الجانب الأوروبي رئيس قسم شبه الجزيرة العربية في جهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد آنا ماريا باناغيو تاكوبويلو.

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