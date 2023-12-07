سفير كازاخستان الكويت شريك تجاري مميز



4 ملايين دينار التبادل التجاري بين البلدين ونحو 14 ألف مسافر من الكويت زاروا كازاخستان برنامج الإصلاحات السياسية يبني كازاخستان الجديدة بمزيد من الديموقراطية والحريات



أسامة دياب

أقامت سفارة كازاخستان لدى الكويت مؤتمرا صحافيا لشرح برامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكاييف بمشاركة لفيف من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى الكويت وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الكويتية.

وفي البداية، أشاد سفير كازاخستان لدى البلاد عظمات بيرديباي بعمق وقوة ومتانة العلاقات الثنائية والتعاون المميز وروابط الصداقة القوية التي تجمع بلاده بالكويت، واصفا إياها بالممتازة والمتطورة على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، مشيرا إلى أن هذه العلاقات أضحت نموذجا يحتذى في العلاقات بين الدول وأثبتت فاعليتها، حيث بنيت على أسس صلبة من الثقة والاحترام المتبادل.

ولفت بيردباي ـ في مجمل كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر ـ إلى أن التعاون السياسي المنتظم يعد أحد أبرز عوامل التطور المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث يحافظ البلدان الصديقان بشكل وثيق على مشاورات سياسية مستمرة لمناقشة أبرز الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، كما يتبادل البلدان الصديقان الدعم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في المحافل الدولية.

وشدد السفير الكازاخستاني على أن بلاده تجد في الكويت الصديق الموثوق والشريك التجاري المميز، مشيرا إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس قاسم جومارت توكاييف مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في جدة في يوليو الماضي على هامش القمة الأولى «آسيا الوسطى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية» كان هادفا ومثمرا للغاية، حيث تم التأكيد على سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي، وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، معربا عن تقته الكاملة في نتائج هذا اللقاء الذي سيعطي دفعة قوية لتطوير التعاون الثنائي نحو آفاق ارحب تعود بالنفع على البلدين الصديقين.

ولفت إلى أن نحو 14 ألف مسافر من الكويت زاروا بلاده هذا العام، كاشفا عن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4 ملايين دينار.

وأكد أن برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي يتم تنفيذه حاليا في بلاده تحت قيادة ورعاية رئيس الدولة يعتمد على العديد من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأعاد ترتيب النظام السياسي نحو مزيد من الديموقراطية ومزيد من الحريات وتشجيع المشاركة السياسية وبناء دولة كازاخستان الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة، لافتا إلى أن هذا البرنامج يتميز بقدرته على تعزيز التنمية المستقبلية من خلال مواصلة التطوير البلاد والاستفادة من إمكاناتها المتاحة بما يعود بالنفع على الشعب وتحقيق رخاء ورفاهية المجتمع.

وأوضح أنه منذ الأيام الأولى له في الحكم أولى الرئيس قاسم جومارت توكاييف اهتماما كبيرا بإصلاح نظام الإدارة العامة وإنشاء دولة حديثة فاعلة تواكب أحدث النظم الديموقراطية، ولذلك فقد حدد الرئيس توكاييف الخطوط الرئيسية لمساره السياسي المستقبلي فيما يلي:

٭ أولا: الاستمرار الفاعل للمسار السياسي للبلاد والحفاظ على الإنجازات الإيجابية منذ الاستقلال لمواصلة التنمية في البلاد.

٭ ثانيا: تحقيق العدالة وضمان تحقيق المساواة في الحقوق لجميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية أو العرقية أو الدينية أو غيرها وخلق الفرص لكل منهم لتحقيق النجاح الشخصي وتحسين رفاهيتهم.

٭ ثالثا: التقدم والقدرة على التجديد في جميع مجالات المجتمع وتنفيذ تغييرات إبداعية لصالح الناس من منطلق رغبة كازاخستان في أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في العالم.

وتابع: نظام الإدارة القائم على المركزية المفرطة للسلطات فقد فاعليته وأصبح غير قادر على تمثيل المجتمع المدني بتنوع وجهات نظره ومعتقداته، مشددا على ان رئيس الدولة أكد في خطابه إلى شعب كازاخستان أن المزيج المتناغم من الإصلاحات السياسية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية العميقة هو وحده الذي يمكن أن يقود إلى التنمية الحقيقية.

ولفت بيرديباي إلى أنه بالرغم من الوضع الدولي الصعب الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، أظهر اقتصاد كازاخستان نموا في عام 2022: بلغ الناتج المحلي الإجمالي 220 مليار دولار، وتم جذب حجم قياسي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة قدره 28 مليار دولار في عام 2022، ووصل حجم التجارة الخارجية إلى 136 مليار دولار.

وأضاف أن الاتجاهات الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية تهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية متينة في كازاخستان مع التركيز على تطوير قطاع الصناعة، مثل معالجة المعادن العميقة والهندسة الثقيلة وتخصيب اليورانيوم وغيرها، كما تم تكليف حكومة كازاخستان بتوسيع منطقة الاستكشاف الجيولوجي إلى مليونين و200 ألف كيلومتر مربع بحلول 2026. إن القطاع الصناعي المعزز يجب أن يكون أساسا للتغييرات الاجتماعية والاقتصادية المقبلة، مبينا أن التركيز التنموي ينصب على القطاعين الصناعي والزراعي استنادا إلى الأهمية المتزايدة للأمن الغذائي، موضحا أن الهدف زيادة حصة المنتجات المصنعة في البلد إلى 70% في السنوات الثلاث المقبلة، مع التأكيد على أهمية النهج العلمي والتعاون مع مراكز البحوث الزراعية الرائدة.