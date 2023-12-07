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مركز كونا اختتم التحرير الإلكتروني

12/7/2023 11:35:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم مركز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية البرنامج التدريبي «التحرير الإلكتروني» الذي تضمن التعريف بالصحافــة الإلكترونيـــة ومميزاتها ومتطلباتها وتطور الاتصال وصناعة المضمون بين المنهجين النظري والتطبيقي.
وقال مقدم البرنامج الباحث الصحافي الأردني حسين الصرايرة لـ «كونا» إن البرنامج سلط الضوء على تطور عمليات التحرير الصحافي حتى وصلنا إلى ما نحن عليه حاليا من مواد صحافية إلكترونية تقوم على اختصار المعلومات واختزالها وتقديمها «وجبات سريعة» للقارئ والجمهور.
وأوضح الصرايرة أن البرنامج ركز أيضا على قراءة الأهداف التي تجعلنا نحرر المواد أكثر لتكون أقرب الى الجمهور وكيف نحاول تحديد هذا الجمهور ورغباته وكيف نعالج الأسئلة الصحافية الستة بأقصر شكل ممكن من الفقرات وحجم من المعلومات وأن نقدمها بصورة تفاعلية وجذابة وأن تكون دقيقة ومباشرة.
وأضاف أن ذلك شمل أيضا كيفية تحرير المعلومات التي تتناول عادة أوصافا كمية من المعلومات والأرقام والاحصائيات وتأثير ذلك على بناء شكل المادة الخبرية بالفنون الخبرية المختلفة.
وذكر أن المشاركين في البرنامج يتوزعون على محررين صحافيين ومسوقين إلكترونيين وعلاقات عامة إلكترونية واستطاعوا القيام بتجارب عملية على اكتشاف عناصر المادة الخبرية أولا ثم إنجاز مجموعة من المخططات للمشاريع الصحافية أو التسويقية التي يقومون بها وتطبيقها وتنفيذها، مبينا أن هناك تطورا متسارعا بشكل المعلومات وعرضها وطريقة تحليلها وتقييمها وتقديمها للجمهور.

MENAFN07122023000130011022ID1107558529

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