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40 طنا من المساعدات حملتها الطائرة الإغاثية الـ 36 لأهالي غزة

12/7/2023 11:35:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجهت أمس الطائرة الإغاثية الـ 36 من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش المصري بحمولة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية ومستلزمات الإيواء والتدفئة و130 خيمة إضافة إلى 4 سيارات إسعاف للأشقاء في قطاع غزة.
وتمت حمولة هذه الطائرة بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة وإشراف وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية.
وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة والمشرف العام على حملتي «فزعة لفلسطين» و«سفينة غزة» عمر الثويني لـ «كونا» قبيل الإقلاع، إن الحمولة سيتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري في مطار العريش قرب معبر رفح البري على أن يتم إيصالها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني تمهيدا لإيصالها للأهالي في قطاع غزة.
وأضاف الثويني أن الرحلة الحالية تعد الـ 11 للجمعية الكويتية للإغاثة ضمن الجسر الجوي الكويتي بمساعدات إنسانية بلغ إجماليها 290 طنا منها 166 طنا من المستلزمات والأجهزة الطبية إلى جانب العيادات المتنقلة و31 سيارة إسعاف إلى جانب 75 طنا من المواد الغذائية من طحين وتمور ومعلبات، فضلا عن 49 طنا من مستلزمات الإيواء من بطانيات وخيام وغيرها.
وأشاد بالجهود المبذولة والإشراف المثمر من الجهات الحكومية الكويتية وعلى رأسها وزارات الخارجية والدفاع والشؤون الاجتماعية إلى جانب الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية والمؤسسات المانحة ومساهمات المتبرعين ودورهم في تقديم الدعم الإنساني وسد الاحتياجات العاجلة لأهالي قطاع غزة.
من جهته، قال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية د.ناصر العجمي لـ «كونا» إن مشاركة الاتحاد في الرحلة الإغاثية الـ 36 تعد الأولى للاتحاد على أن تتم المشاركة في جدول الرحلات القادمة.
ولفت العجمي إلى أن الاتحاد رصد مبلغ 160 ألف دينار من خلال جمع التعهدات الرمزية التي أطلقها سابقا لإغاثة قطاع غزة مقدمة من المبرات والجمعيات الكويتية العاملة في المجال، مبينا أن هناك 80 جمعية ومبرة خيرية تعمل تحت مظلة الاتحاد.
وأثنى على تعاون «الاتحاد الكويتي للأغذية» في هذه الطائرة الإغاثية، عبر مساهمته بمواد غذائية متنوعة طويلة الأمد لسد احتياجات الأشقاء في غزة، معربا عن شكره للمتبرعين والجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية والجهات الرسمية في إنجاح مسيرة الجسر الجوي.

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