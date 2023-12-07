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العتيبي اهتمام كبير بتطوير النقل الجوي وفق المعايير الدولية

12/7/2023 11:35:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الإدارة العامة للطيران المدني أمس الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد بانتهاج أفضل المعايير الدولية في مجال صناعة الطيران المدني.
جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الإدارة سعد العتيبي لـ«كونا» بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني الذي يصادف 7 ديسمبر ذكرى توقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي عام 1944 المعروفة أيضا بميثاق شيكاغو. ولفت العتيبي إلى أهمية مشاركة الكويت ممثلة بـ «الطيران المدني» في الاحتفال بهذا اليوم المهم في عالم الطيران، داعيا إلى تعزيز التعاون لما فيه خير للشعوب والأوطان.
وقال إن «الطيران المدني» اعتمدت إستراتيجية عامة موائمة لمستقبل قطاع الطيران ومتطابقة مع أنظمة وإجراءات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، مؤكدا أهمية تعزيز كفاءات الكوادر الوطنية وإيرادات الدولة من هذا القطاع المهم وتعزيز السلامة وأمن الطيران.
وأشار إلى استمرار «الطيران المدني» في دعم برامج وسياسات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ومواكبة أفضل الممارسات الدولية لافتا إلى أن الكويت تمتلك تاريخا طويلا كعضو متعاقد مع منظمة «الإيكاو» منذ عام 1960. وأعرب عن الأمل في «أن تتم الموافقة قريبا على قانون تحويل الطيران المدني إلى هيئة فنية مستقلة ما من شأنه المساهمة في تحقيق نقلة نوعية في منظومة قطاع الطيران المدني وسيحقق كذلك الأهداف التي رسمت في الإستراتيجية العامة».
وأفاد بأن تطبيق مبدأ تحرير الأجواء ومشاركة القطاع الخاص الدولي في المشاريع الاقتصادية في المطار سيؤدي إلى تعزيز جودة الخدمات وكفاءة الكوادر الوطنية. وقد أسست «الإيكاو» في أبريل 1948 وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة ويقع مقرها الرئيس في القسم الدولي من مدينة مونتريال الكندية ومهمتها تطوير أسس وتقنيات الملاحة الجوية والتخطيط لها والعمل على تطوير صناعة النقل الجوي لضمان أمنها وسلامتها ونموها.

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