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يعقوب السند قدم أوراق اعتماده إلى البابا فرنسيس سفيرا غير مقيم لدى الفاتيكان

12/7/2023 11:35:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم سفيرنا لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين يعقوب السند أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم للكويت لدى الفاتيكان إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.
وقال السفير السند، في تصريح لـ «كونا» امس إثر تقديم أوراق الاعتماد، إن القيادة السياسية في الكويت حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكرسي الرسولي.
وأضاف السفير السند أنه نقل إلى بابا الفاتيكان تحيات وأمنيات القيادة السياسية له بموفور الصحة والسلامة، فيما قدم البابا تحياته وتمنياته إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بموفور الصحة والعافية.
كما بعث بابا الفاتيكان بأطيب التحيات والتقدير إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي الكريم، معربا عن الأمل للكويت بمزيد من التقدم والازدهار.
وذكر السند أن البابا فرنسيس أكد أن المهام الديبلوماسية سامية ومهمة، لاسيما في عالم تعصف فيه الأزمات والحروب، مشيرا إلى الحاجة الماسة لدورها الحيوي والكبير لتقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول السلمية والمناسبة.
ونقل السفير السند عن البابا تشديده على أن كوكب الأرض يتعرض إلى تغيرات ضارة تضعف النظام البيئي والتغيرات المناخية ولا يوجد أحد على الأرض بمعزل عن خطرها وآثارها السلبية، وأن العمل الجماعي من خلال ديبلوماسية واعية متعددة الأطراف هو سبيلنا الوحيد للخلاص.
وأشار البابا فرنسيس إلى أن الوقت ضيق وقصير قبل أن تستفحل الأمور أكثر، داعيا للقادة المجتمعين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» المنعقد في دبي حاليا بالتوفيق والنجاح والوصول إلى اتفاقيات تحفظ للبشرية جمعاء مستقبل أجيالها. كما أكد أهمية تعزيز التعاون والحوار بين دول وشعوب العالم للوصول إلى السلام المنشود الذي تدعو إليه الديانات كافة.

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