Friday, 08 December 2023 08:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجلوي الانتهاء من المرحلة الثالثة في المطار الجديد خلال عامين وأول رحلة متوقعة ستكون أواخر 2026

12/7/2023 11:35:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المدير العام للطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثالثة في مطار الكويت الجديد خلال عامين، وأول رحلة طيران متوقعة في المطار الجديد ستكون في أواخر عام 2026.
وأضاف الجلوي في تصريح خاص لـ «كونا» في الرياض أن الطيران المدني الكويتي لديه خطة طموحة للتوسع في النقل الجوي ليتماشى مع تصور الدولة في أن تصبح مركزا ماليا واقتصاديا.
وأوضح أن الاتفاقيات التي يجريها الطيران المدني تمهد لخدمة تصور الدولة المستقبلي، مبينا أن المطار الجديد سيضم مدينة شحن متكاملة سيتم طرحها في مزايدة يكون فيها قطار لنقل البضائع إلى ميناء الشويخ وميناء مبارك الكبير.
وأفاد الجلوي بأنه تم إنشاء مدرج ثالث في المطار الجديد ليستوعب حركة الطيران وتوسعها خلال السنوات الخمس المقبلة التي ستشهد «نقلة نوعية» لمطار الكويت الدولي.
من جانب آخر، قال المدير العام للطيران المدني الكويتي بالتكليف عماد الجلوي أمس إنه تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع 14 دولة في مؤتمر «ايكان 2023».
وأضاف الجلوي، في تصريح لـ «كونا» في اليوم الأخير من مؤتمر «ايكان 2023» المنعقد في مدينة الرياض أثناء الفترة من 3 إلى 7 الجاري، أن مشاركة الطيران المدني الكويتي تكللت بالنجاح وحققت الأهداف المرجوة منها عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومحاضر اجتماعات لتنظيم النقل الجوي مع 14 دولة في «ايكان».
واعتبر الجلوي المشاركة في المؤتمر فرصة للناقلات الوطنية التي تمكنها من توسيع شبكة خططها التشغيلية إضافة إلى تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال النقل الجوي وتحقيق الأهداف بمضاعفة عدد الركاب المسافرين من مطار الكويت الدولي وإليه وربط الكويت بأكبر شبكة مطارات مما يتيح فرصا أكبر وخيارات أكثر للمسافرين باختيار وجهاتهم المفضلة.
من جهته، قال مدير ادارة النقل الجوي عبدالله الراجحي في تصريح مماثل لـ «كونا» إنه تم خلال المؤتمر التوقيع مع كل من اثيوبيا وتركيا وآيسلندا وسيشل وإيطاليا ونيجيريا وتوغو وزيمبابوي والكاميرون وباكستان وبنغلاديش وروسيا والغابون وسورينام وهاييتي على اتفاقيات لتنظيم النقل الجوي ومذكرات تفاهم لزيادة عدد الرحلات ومحاضر اجتماعات معتمدة تمهيدا لبدء العلاقات الخاصة بالطيران المدني.
وذكر الراجحي أن هذا المؤتمر الدولي يعد فرصة لمفاوضات الخدمات الجوية وعقد جلسات التفاوض والتشاور الثنائية مع ممثلي حكومات الدول لتحديث الأطر التنظيمية والتشغيلية للطيران المدني وتفعيلها ومواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي عالميا، إذ تجتمع فيه الدول لعقد مفاوضات ومشاورات على أساس ثنائي لإقامة الروابط بين المشرعين للأنظمة والمشغلين الجويين بما يخدم مصالح الدول وناقلاتها الوطنية.


MENAFN07122023000130011022ID1107558524

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث