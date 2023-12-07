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السكنية دشنت مركز خدمة جديد للمواطنين في مدينة صباح الأحمد السكنية

12/7/2023 11:35:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
دشنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مكاتب خدمة المواطن التابعة لها في مدينة صباح الأحمد السكنية ضمن مجمع الحكومة مول بحضور نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح.
واستهل الرويح جولته في أركان المركز بحضور مدير إدارة خدمة المواطن منيرة العبدالجادر ورئيس قسم الاتصال العنود الغيث، حيث قدمت عبدالجادر عرضا تفصيليا حول الخدمات المقدمة في مكاتب المؤسسة، كما اطلع على حجم الخدمات والتقنيات المستخدمة للتأكد من توافرها لتسهيل إجراءات المراجعين التزاما بقرار مجلس الوزراء تعميم تجربة الحكومة مول في جميع محافظات الدولة خدمة للمواطنين.
من جانبها، أكدت العبدالجادر، في تصريح صحافي على هامش التدشين، أن المؤسسة تعمل على زيادة حجم الخدمات الإلكترونية للمواطنين وتوفير مراكز دعم وخدمة للمواطنين في المدن الإسكانية الجديدة توفيرا للوقت والجهد عليهم، حيث يجري تغطيتها بموظفين من ذوي الاختصاص لإتمام المعاملات بشكل لائق وسهل.
وذكرت أن المؤسسة مقبلة على مزيد من التطوير والعمل على تنفيذ خطتها التي تشمل تشغيل عدة مراكز لخدمة العملاء في المدن الإسكانية الجديدة لتسهيل معاملات المواطنين إلى جانب زيادة حجم الخدمات الإلكترونية.

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