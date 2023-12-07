الجارالله القائد الرقمي ضرورة لنجاح المؤسسات الطبية

دور فعّال لـ «الصحة الرقمية» في ضمان سلامة المريض وتقليل الأخطاء الطبية



عبدالكريم العبدالله

أكد رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وزير الصحة الأسبق د.محمد الجارالله أن القيادة الرقمية الفعالة تعد عاملا حاسما في تطوير النظم الصحية وتحقيق الأهداف الصحية المحلية والعالمية وخاصة تحقيق التغطية الصحية الشاملة UHC وأهداف التنمية العالمية المستدامة SDGs كما أوضحت منظمة الصحة العالمية.

وقال الجارالله خلال رعايته لمؤتمر الرياض لتطوير الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والذي عقد على برنامج zoom إن القيادة الصحية ليست مجرد مصطلح يطلق في الأوساط الأكاديمية والمهنية، بل هي ممارسة حية تنبض بالحياة في قلب كل مؤسسة صحية، مبينا ان القيادة الرشيدة تعنى القدرة على التأثير والإلهام، ووضع الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية وتحفيز الآخرين لتحقيق هذه الأهداف المشتركة في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف: تكتسب هذه القيادة أهميتها من كونها القوة المحركة وراء الابتكار والتحسين المستمر للخدمات الصحية، حيث إن مهنة الطب تنطوي على مبدأ القيادة، إذ يتحمل الأطباء والممارسون الصحيون جميعهم تقريبا مسؤوليات قيادية مهمة طوال مسيرتهم المهنية، موضحا أن الصحة الرقمية هي المحرك الرئيسي وحجر الاساس لتطوير نظم الإدارة الصحية المعاصرة وتحسين جودتها، خاصة أن الذكاء الصناعي يشكل مستقبل الحضارة الإنسانية في المجالات الصحية، كما تؤكد الأمم المتحدة والمؤسسات الصحية الدولية، ولذلك يجب تطوير الصحة الرقمية ودمجها ومأسستها داخل النظم الصحية ذاتها، وجعلها أولوية لجميع منتسبي القطاع الصحي، متمنيا أن تكون محورا مهما من المحاور المطلوبة للترقي وتولي المناصب القيادية بوزارة الصحة.

وأشار الى أن الصحة الرقمية تتضمن العديد من المفاهيم المتداخلة والمتكاملة تبدأ بالطب عن بعد ومن امثلته العلاج عن بعد والجراحة عن بعد، ثم الصحة عن بعد وتتضمن ما سبق، بالإضافة الى التثقيف الصحي، والتدريب الصحي، ثم تنتقل الى الصحة الإلكترونية، بالإضافة الى استخدام الموبايل وغيره، مبينا أن المفهوم الشامل الأوسع للصحة الرقمية يتضمن استخدام الروبوت الجراحي، واستخدام الذكاء الصناعي في الطب وغيره من الادوات الإلكترونية الحديثة، مؤكدا على دوره في تطوير مختلف فروع الطب الإكلينيكي التشخيصية والعلاجية مع ضمان سلامة المريض وتقليل الاخطاء الطبية، وكذلك قدرتها في تعزيز الصحة وعلوم الصحة العامة والطب الوقائي، بالإضافة إلى الدور الأكبر في دعم الإدارة الحديثة والتخطيط الإستراتيجي وترشيد الميزانيات، والقيادة والحوكمة الرشيدة والبحوث الصحية وتحليل البيانات الضخمة ومختلف البحوث الصحية.

وبين أن محاور المؤتمر شملت العديد من الموضوعات الأكاديمية والعملية في مجالات تطوير القيادة الصحية ودمجها مع الصحة الرقمية مثل: أهمية القيادة والإدارة في مجال تقديم الرعاية الصحية الحديثة، إعداد القادة الصحيين المستقبليين في ضوء التحول الصحي، أهمية التحول الرقمي في القيادة الصحية والتقنيات الرقمية ودورها في تعزيز صحة وسلامة المواطنين، دور القيادة في زمن التحول الرقمي في تعزيز الصحة العامة، الصحة الرقمية وعلم الأوبئة.

​وحول دور القيادة الصحية في التحول الرقمي، أشار إلى ضرورة تعزيز المهارات الرقمية القياديين في الصحة حتى يصبحوا قادرين على توجيه مؤسساتهم نحو مستقبل أكثر فاعلية وابتكارا وأن دور المديرين لا يقتصر على تطوير قدراتهم الشخصية فحسب، بل يمتد إلى تمكين وتدريب وتحفيز العاملين في الصحة على استخدام الحلول الرقمية بكفاءة وتحديثها المستمر.

وحول تحديات إعداد القادة الصحيين، شدد على ضرورة مواجهة التحديات والاحتياجات التي تواجه تطبيق الصحة الرقمية وأهمها: نقص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، الحاجة الى تكثيف وإعداد وتدريب وتطوير القوى العاملة، ضرورة إنشاء إطار عمل للحوكمة الرقمية، الحاجة الى تشجيع ثقافة الابتكار والمرونة، مع ضرورة تزويد القادة بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحولات السريعة في القطاع الرقمي الصحي.

وأشار رئيس المنظمة الإسلامية إلى تأكيد مراكز الوقاية من الأمراض (CDC) على وجوب أن يكون القادة أن يكونوا مجهزين لفهم واستخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين ورسم ملامح الرعاية الصحية المستقبلية، بجانب صقل المهارات القيادية لدى الكوادر الصحية الإدارية الأخرى، ليكونوا قادة ومديرين بكل نجاح واقتدار.

ولفت إلى الدور المحوري لاستخدام العلوم والتكنولوجيا الحديثة وبصفة خاصة العلوم الرقمية في تعزيز صحة المسلمين وترسيخ المفاهيم الدينية ومخاطبة الشباب.