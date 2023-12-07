Friday, 08 December 2023 08:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نبيلة السلمان القيادة الإستراتيجية حجر الزاوية في الابتكار وتحويل التحديات إلى فرص

12/7/2023 11:35:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي أن القيادة الاستراتيجية هي حجر الزاوية في قيادة الابتكار داخل المنظمات، لافتة الى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز التحسين المستمر لتحويل التحديات إلى فرص من خلال تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وقالت رئيسة مبادرة «ابتكار» الشيخة نبيلة السلمان في بيان صحافي عقب تمثيلها مبرة السعد في منتدى الابتكار ونقل التكنولوجيا بنسخته الثالثة الذي انعقد مؤخرا في الشارقة ان دور القائد الإستراتيجي في المجلات العلمية لا يقتصر على استشراف المستقبل فحسب وإنما يغذي ثقافة الابتكار ويحث الفرق على التفكير فيما وراء المعايير.
وأشارت الى أنها استعرضت رؤية «ابتكار» كمتحدث رئيسي في المنتدى لافتة الى انها تتعمق في التحسين المستمر وضمان الملاءمة والاستجابة لتحديات الاستدامة الناشئة وفرص الابتكار، كما ان التعاون مع قادة الصناعة والأوساط الأكاديمية والمنظمات أمر محوري لخلق عالم يزدهر فيه الابتكار مما يجعل كل فكرة مؤثرة في عالم سريع الخطى تحدد فيه التكنولوجيا حاضرنا.
وأضافت إن «ابتكار» تعترف بالدور الحاسم الذي تلعبه التكنولوجيا في التقدم المجتمعي وإعداد الجيل المقبل لمستقبل يعتمد على التكنولوجيا، مؤكدة انه مع ظهور الاختراقات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والاستدامة، أصبح تبني هذه التطورات أمرا بالغ الأهمية لتحسين المجتمع، مشيرة الى ان المبرة تعمل على تطوير نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وتعزيز التعلم مدى الحياة من خلال مشاريعها المتنوعة لإيمانها بالحاجة إلى التكيف المستمر للمهارات في التعامل مع تعقيدات العالم الحديث.
وذكرت أن الكويت التي تحتل حاليا المركز 72 على مؤشر الابتكار العالمي يمكنها أن تصعد من خلال إعطاء الأولوية للبحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة ودعم الابتكار الأخضر لافتة أن تعزيز الشراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعة وتحسين القواعد التنظيمية ورعاية ثقافة تتمحور حول الإبداع يشكل أهمية بالغة.
وبينت أن مبرة السعد تقوم بمواءمة مبادراتها مع الاتجاهات العالمية بهدف تعزيز مكانة الكويت العالمية والمساهمة في رحلة الابتكار الخاصة بها، مشيرة الى أن الشراكات مع الجهات ذات العلاقة هي الخيوط التي تنسج خطوات النجاح لها، مشددة على أن اتفاقات التعاون سواء مع المنظمات الدولية أو الهيئات الحكومية أو قادة الصناعة جزءا لا يتجزأ من رؤية الشيخة فادية السعد رئيسة المبرة بهدف تحقيق الشمولية والتواصل بين جميع القطاعات مع التزام متجدد ببناء الجسور وتشكيل التحالفات وخلق عالم لا يعرف فيه الابتكار حدودا.
ونوهت بأهمية المنتدى في تسليط الضوء على بعض الاتجاهات الرئيسية في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا وفرص الاستثمار ودور المؤسسات التعليمية في نقل التكنولوجيا وتضافر السياسات الحكومية وأهمية الملكية الفكرية في ضمان نجاح نقل التكنولوجيا وتطوير مشاريعها المبتكرة.

MENAFN07122023000130011022ID1107558521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث