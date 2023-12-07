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الهيئة الخيرية 3 ملايين دولار للبرامج الإغاثية بغزة

12/7/2023 11:35:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية اجتماعها الـ 68 لمجلس إدارتها ولجانه، وقد خيمت على الاجتماع تطورات الأوضاع الإنسانية المتسارعة في قطاع غزة، ومآلاتها الكارثية.
وترأس الاجتماع رئيس الهيئة الخيرية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د.عبدالله المعتوق بحضور أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون نخبة من قادة العمل الخيري والإنساني والعلماء والمفكرين في العالم العربي والإسلامي. ووجه المعتوق أسمى آيات الامتنان والعرفان وعظيم الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، سائلا الله تعالى أن يسبغ عليهما وافر الصحة والعافية، وأن يمدهما بعمر مديد، عزا وذخرا لكويتنا الأبية، وشعبها المعطاء.
وأضاف: ونحن نجتمع في هذه الظروف الدقيقة لنناقش قضايانا الإنسانية وإنجازات الهيئة في التصدي للتحديات الإنسانية المحدقة بالأمة، نستحضر بكل إجلال وإكبار الدعم الكبير والمتواصل الذي توليه قيادتنا السياسية للعمل الخيري، للعمل على نصرة أهلنا في فلسطين، وأمام هذه المأساة الإنسانية المروعة والكارثية لأهلنا في غزة، ومشاهد الأطفال والنساء التي تهز أعماق القلوب والمشاعر، اعتمدنا نحو 3 ملايين دولار، لتغطية البرامج الإغاثية المختلفة لهذه الأزمة.

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