الهيئة الخيرية 3 ملايين دولار للبرامج الإغاثية بغزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) اختتمت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية اجتماعها الـ 68 لمجلس إدارتها ولجانه، وقد خيمت على الاجتماع تطورات الأوضاع الإنسانية المتسارعة في قطاع غزة، ومآلاتها الكارثية.
وترأس الاجتماع رئيس الهيئة الخيرية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د.عبدالله المعتوق بحضور أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون نخبة من قادة العمل الخيري والإنساني والعلماء والمفكرين في العالم العربي والإسلامي. ووجه المعتوق أسمى آيات الامتنان والعرفان وعظيم الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، سائلا الله تعالى أن يسبغ عليهما وافر الصحة والعافية، وأن يمدهما بعمر مديد، عزا وذخرا لكويتنا الأبية، وشعبها المعطاء.
وأضاف: ونحن نجتمع في هذه الظروف الدقيقة لنناقش قضايانا الإنسانية وإنجازات الهيئة في التصدي للتحديات الإنسانية المحدقة بالأمة، نستحضر بكل إجلال وإكبار الدعم الكبير والمتواصل الذي توليه قيادتنا السياسية للعمل الخيري، للعمل على نصرة أهلنا في فلسطين، وأمام هذه المأساة الإنسانية المروعة والكارثية لأهلنا في غزة، ومشاهد الأطفال والنساء التي تهز أعماق القلوب والمشاعر، اعتمدنا نحو 3 ملايين دولار، لتغطية البرامج الإغاثية المختلفة لهذه الأزمة.
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