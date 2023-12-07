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انطلاق مرزام 4 بمشاركة 300 جناح 12 ديسمبر

12/7/2023 11:35:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت منظمة ومؤسسة معرض مرزام أكبر منصة للديكور والتصميم الداخلي في الكويت م.فرح الحميضي انطلاق النسخة الرابعة الأكبر على الإطلاق لمعرض مرزام «مرزام 2023» خلال الفترة من 12 الى 16 ديسمبر في أرض المعارض بمنطقة مشرف.
وقالت الحميضي في تصريح صحافي على هامش حفل الإعلان عن انطلاق الحملة الإعلامية لمعرض مرزام الرابع في برج الأندلس أول أمس الأربعاء: نحرص على تخصيص مالا يقل عن 15% من إيرادات مرزام للتسويق للمعرض بالتزامن مع وضع خطة إعلامية متكاملة لدعم الرعاة والمشاركين تبدأ بعقد مؤتمر صحافي للإعلان عن انطلاق المعرض في وسائل الإعلام المحلية والعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية، مشيرة الى ان المؤتمر الصحافي لمرزام 4 تميز بفعالياته غير التقليدية أو الاعتيادية التي تروي مجتمعة قصة مرزام وتفاصيل تأسيسه ورحلة تطوره، حيث يتعرف ممثلو الوسائل الإعلامية على مرزام فور دخولهم القاعة من خلال مشاهدة لقاء صغير معي بصفتي مؤسسة مرزام مصور بتقنية الهولوغرام.
وأضافت: لطالما ركز مرزام منذ انطلاقته على أن يكون الوجهة المثالية والأولى للباحثين عن الجديد والمميز في عالم التصميم الداخلي، وفي كل عام يقدم المعرض تجربة فريدة لزواره، وهذا العام سيشمل أكثر من230 شركة من أبرز الأسماء المحلية والعلامات التجارية العالمية تشارك بأكثر من 300 جناح مميز يغطي أكثر من 30 فئة في عالم التصميم الداخلي والديكور، ويمتد على مساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع، متوقعة أن يتجاوز عدد زوار المعرض خلال فترة انعقاده 400 ألف زائر. ولفتت الى تعاون مرزام 4 مع النسخة الثانية لمسابقة قتيبة الغانم للتصميم المدعومة من صناعات الغانم وصفاة هوم والتي تركز على مهارات وإبداعات المصممين الشباب في الخليج، حيث سيتضمن مرزام 4 ركن خاص لعرض التصاميم المرشحة، وبعد انتهاء مرزام سيتم اختيار افضل تصميم وستتولى صفاة هوم تصنيع المنتج الفائز.
وفيما يتعلق بدعم مرزام للقضية الفلسطينية أكدت أن مرزام 4 غير غائب عنها، حيث كان مرزام من أوائل المتبرعين لدعم الأشقاء في غزة من خلال مشاركته في حملة الهلال الأحمر الكويتي المؤيدة للحق الفلسطيني، ومشددة على أن غزة وفلسطين في قلوب الكويتيين، وكاشفة عن تخصيص مرزام 4 لمكان خاص لجمع التبرعات من الجمهور لحملة أغيثوا فلسطين التي تنظمها «الهلال الأحمر».
وذكرت أن جميع العاملين على المعرض حريصون على تقديم أفضل تجربة ممكنة ومريحة للزوار والمشاركين، وشكرت التعاون الكبير من أرض المعارض في الكويت على تقديمهم كل التسهيلات الممكنة للمنظمين والعارضين كل عام، وعبرت عن شغفها ببدء مرزام يوم الثلاثاء القادم 12 ديسمبر في أرض المعارض قاعات 5 - 6 - 7.

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