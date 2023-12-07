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بالفيديو الابن البار اعتمدت نتائج ومراكز الفائزين بجائزة 2023

12/7/2023 11:35:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
اعتمدت اللجان التحكيمية في مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار نتائج وأسماء الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار وأسماء أبناء الكويت البررة للعام 2023، معلنة عن تنظيم الحفل النهائي تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود لتكريم جميع الفائزين، مشيرة إلى أن التكريم سيكون يوم 18 الجاري في قاعة البركة بفندق كراون بلازا. وأكد رئيس المبرة إبراهيم البغلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء امس الاول بحضور رئيس اللجنة العليا للجائزة علي حسن ورئيس لجنة التحكيم والتقييم منصور السلامين وممثلي المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، التي تنسق مع المبرة في تنظيم المسابقات، أن المبرة تختتم نسختها الـ 17 بتكريم 23 شخصية و42 فائزا بمسابقات جائزة الابن البار لعام 2023، مشددا على أهمية تعزيز فضيلة البر بالوالدين وكبار السن وبر الوطن وبما يساهم بتأصيل الأمن الاجتماعي.
حافز ومسؤولية
وأعرب البغلي عن بالغ سعادته لاستمراره في رعايته للجائزة طوال السبع عشرة سنة، مؤكدا أن هذا الأمر وضعنا أمام تحد كبير ومسؤولية كبرى تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل لنا حافزا لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهدافنا في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي من خلال المبرة، لتعود بالنفع على كافة شرائح وأطياف المجتمع.
وتوجه البغلي بالشكر الجزيل لكل من ساهم برعاية ونشر رسالة الجائزة أفرادا ومؤسسات لاسيما وزير الشؤون الاجتماعية، ووكيل الوزارة، والوكيل المساعد لشئون التنمية الاجتماعية، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية كما شكر البغلي وسائل الصحافة والإعلام، وجمعيات النفع العام، والمبرات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمتطوعين، الذين ساهموا في توفير الدعم المعنوي والإعلامي للجائزة منذ انطلاقتها.
قوة دافعة
من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا للجائزة علي حسن أن الجائزة تواصل رسالتها التي انطلقت من أجلها لتكون قوة دافعة في اتجاه تحفيز الطاقات المبدعة وتكريم أصحاب المواهب المتميزة والفكر الخلاق الذي يخدم رسالة المبرة وتحقيق أهدافها تجاه قضايا البر، لتكون داعمة تمكن أفراد ومؤسسات المجتمع المدني من مواجهة كل التحديات وتبعث في نفوسهم التفاؤل والأمل في غد مشرق باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل التطوعي والخيري والإنساني وتطويره.
الفكر الريادي
وأشار حسن إلى أن إجمالي المشاركين في مسابقات الجائزة لعام 2023، بلغ 212 مشاركا تنافسوا على المراكز الأولى في 8 مسابقات للابن البار وتم تحديد أسماء ومراكز الفائزين من قبل لجان تحكيم متخصصة.
مجالات متنوعة
هذا، وتناوب رئيس اللجنة العليا ورؤساء لجان وفرق التحكيم والتقييم لمختلف المسابقات بمجالاتها المتنوعة بإعلان أسماء ومراكز وجوائز الفائزين، حيث بلغ عدد المشاركين بمسابقات جائزة البغلي للابن البار هذا العام 212 مشاركا، 91 من الذكور، و121 من الإناث، وبلغ عدد الفائزات 22 فائزة و20 فائزا.
وبلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار الرئيسية 60 مشاركا 6 من الذكور و54 من الإناث، وبلغ عدد الفائزين 7 من الإناث، في حين لم يفز أحد من الذكور، حيث تفوق عدد المشاركين والفائزين من الإناث على الذكور.
كما بلغ عدد المشاركين بجائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي 45 مشاركا من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، شارك على مستوى الأفراد 42 مشاركا، 16 منهم من الذكور، و26 مشاركة، وشارك على مستوى المؤسسات الخيرية 3 مشاركين، وبلغ عدد الفائزين 6 فائزين، 3 من الذكور و1 من الإناث، و2 من المؤسسات الخيرية. ووصل عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار للقصة القصيرة لعام 2023 إلى 21 مشاركا ومشاركة، وبلغ عدد الفائزين 3 هم 2 من الذكور، و1 من الإناث. وبلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار التصوير الفوتوغرافي 8 مشاركين 3 من الذكور و5 من الإناث، وعدد الفائزين 4 موزعين على 2 من الذكور و2 من الإناث، ويلاحظ زيادة عدد المشاركين من الذكور على الإناث، في حين تساوى عدد الفائزين مع عدد الفائزات.
الشعر والفنون
وبلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار لمسابقة الشعر الفصيح والشعر الشعبي 15 مشاركا منهم 10 من الذكور و5 من الإناث، وعدد الفائزين 2 من الذكور و2 من الإناث، ويلاحظ زيادة عدد المشاركين من الذكور على الإناث في حين تساوى عدد الفائزين والفائزات. وبلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار بمسابقة الفنون التشكيلية 32 مشاركا 10 من الذكور 22 من الإناث، وعدد الفائزين 6 مشاركين و5 مشاركات، حيث بلغ عدد المشاركين من الإناث ضعف عدد الذكور، كما بلغ عدد الفائزين من الإناث خمسة أضعاف عدد الفائزين من الذكور. وبلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار لفن الكاريكاتير 27 مشاركا، 10 من الذكور و17 من الإناث، وعدد الفائزين 3 ذكور و3 إناث، حيث تفوق عدد المشاركات على المشاركين، في حين تساوى عدد الفائزين الذكور مع الإناث.

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