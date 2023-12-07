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بالفيديو الحميدي تسليط الضوء على مواهب وإمكانات ذوي الإعاقة

12/7/2023 11:35:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
احتفالا باليوم العالمي للمعاقين، نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة معرض «أنا موهوب 4» في مجمع الأفنيوز لتمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل دورهم في المجتمع بمشاركة مجموعة مبدعين من منتسبي الهيئة تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود وبحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري.
وتضمن المعرض أعمالا فنية مختلفة من رسومات وخياطة ومشغولات يدوية وفن الخزف إلى جانب تقديم عزف موسيقي لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور، حيث عرضت 20 بوث مواهب وانجازات وابداعات أشخاص من ذوي الإعاقة في المجالات الفنية والثقافية.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الحميدي المطيري أن افتتاح معرض «أنا موهوب» يأتي تزامنا مع احتفالات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام والذي تحتفل به الكويت مع دول العالم.
وأثنى المطيري، في تصريح خلال افتتاح المعرض، على جهود الهيئة وكل من ساهم في إقامة هذا المعرض لإبراز مواهبهم وطاقتهم وتسليط الضوء على انجازاتهم وقدراتهم وتمكينهم ودمجهم اجتماعيا وثقافيا وفنيا.
بدورها، اشارت مديرة التأهيل المهني للمعاقين العنود الوزان إلى ان تنظيم الهيئة لمعرض «أنا موهوب» للسنة الرابعة على التوالي شهد تكريم المشاركين خلال الفترة المسائية.
ولفتت الى ان الهدف من المعرض الذي يشارك فيه ابناء ادارة التأهيل المهني وادارة رعاية المعاقين هو ابراز مواهب الابناء وتعريف رواد مجمع الأفنيوز والحضور على مواهبهم المتنوعة.
وبينت الوزان أن الجهات المشاركة هي دمج ما بين ادارات الهيئة وجمعية رعاية المعاقين ومؤسسة الخرافي، ونحرص سنويا على الدمج بين الجهات المعنية بشؤون ذوي الاعاقة.
بدورها، أشادت مديرة ادارة العلاقات العامة ضحى الخميس بجهود المشاركين، مؤكدة حرص الهيئة في الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين عبر تنظيم العديد من الانشطة ومنها تنظيم معرض «انا موهوب».

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