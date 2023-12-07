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العنزي ضرورة تطوير مهارات العاملين بالعلاقات العامة في مختلف الجهات

12/7/2023 11:35:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد العنزي ضرورة تطوير مهارات العاملين بمجال العلاقات العامة والإعلام في مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمواكبة التطورات وتحسين جودة التواصل مع الجمهور.
تصريحات العنزي جاءت على هامش مشاركة فريق إدارة العلاقات العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية في المعرض الذي نظمه قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الكويت في دورته الثانية وعلى مدى ثلاثة أيام بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة تحت عنوان «دورنا الاعلامي 2». وأشار العنزي إلى أهمية دور الإعلام والعلاقات العامة في المجتمع والتواصل مع الرأي العام ما يستوجب تعزيز مهارات العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف العنزي أن معرض «دورنا الإعلامي 2» من الفعاليات المهمة التي تدعم الجهود الطلابية والموظفين في اثراء تجربة العمل الإعلامي وتبادل الخبرات، متقدما بالشكر الى جامعة الكويت وقسم الإعلام في كلية الآداب وجميع القائمين على تنظيم المعرض الذي يعبر عن أهمية وتأثير الإعلام في المجتمع.

MENAFN07122023000130011022ID1107558515

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