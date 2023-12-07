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الهاشمي وإبراهيم دورنا الإعلامي 2 الأنجح في تهيئة الطلبة لسوق العمل

12/7/2023 11:35:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد أكاديميان كويتيان أن معرض «دورنا الاعلامي 2» الذي نظمته كلية الآداب بجامعة الكويت يعتبر من أنجح المعارض التي أقامتها الكلية، إذ ساهم المعرض بتهيئة الطلبة لسوق العمل من خلال مشاركتهم في تنظيمه.
وأوضحا، في تصريحين منفصلين لـ «كونا» أمس، أن المعرض بنسخته الثانية على التوالي لاقى نجاحا كبيرا مقارنة بالنسخة الماضية وذلك من خلال حضور سفراء الدول المشاركة والمسؤولين وأعضاء هيئة التدريس.
وقال رئيس قسم الاعلام في كلية الآداب د.محمود الهاشمي إن المعرض الذي اختتم أمس شاركت فيه جهات حكومية وخاصة أنها حرصت على إبراز دورها في تخصص العلاقات العامة وتوفير البيئة المناسبة للطالب بعد الحياة الجامعية.
وأشاد الهاشمي بما قدمه الاستاذ المشرف على المعرض د.حسين ابراهيم وجهود طلبة وطالبات قسم الاعلام القائمين على هذا المعرض.
وذكر أن عملية التواصل مع الجهات الراغبة في المشاركة مثلت تحديا لمهارات الطلبة المنظمين للمعرض ما يسهم في تمكينهم المهني مستقبلا.
من جهته، قال المشرف على المعرض د.حسين ابراهيم إن عدد الجهات المشاركة في المعرض زاد عددها مع اختتام فعالياته إلى 260 جهة حكومية، خاصة بعد أن كانت 240 جهة عند افتتاحه.
وبين ابراهيم أن ارتفاع عدد الجهات المشاركة جاء بسبب التفاعل الايجابي الذي لاقاه المعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبين كليات جامعة الكويت، مشيرا الى ان «المعرض استقطب اكثر من 25 ألف طالب وطالبة منذ الافتتاح».
وأضاف أن المعرض بنسخته الثانية على التوالي لاقى نجاحا كبيرا مقارنة بالنسخة الماضية وذلك من خلال حضور سفراء دول مشاركة ومسؤولين وأعضاء هيئة تدريس إلى جانب إبداء جهات اعلامية من خارج الكويت رغبتها بالمشاركة في المعرض المقبل.
وأكد حرص الجهات المشاركة على تقديم رسائل توعوية تحديدا لفئة الشباب التي اعتبرها من اكثر الفئات حضورا، لافتا الى مشاركة وزارة الصحة التي قدمت نصائح تتكلف بأمور صحية، إضافة إلى دور وزارة الداخلية التي حرصت على توضيح مدى خطورة انتشار المخدرات بين الشباب وكيفية الحد منها.

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