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التطبيقي قبول 2780 طالبا وطالبة في خطة الشواغر للفصل الثاني

12/7/2023 11:35:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله راكان
اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام نتائج القبول في كليات الهيئة ومعاهدها ودوراتها التدريبية الخاصة لخطة شواغر الفصل الثاني من العام الدراسي والتدريبي 2023/2024 لحملة شهادة الثانوية العامة، مهنئا أبناءه وبناته الطلبة والطالبات بقبولهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح. وصرح عميد القبول والتسجيل د.فوزي الدوخي بأنه تم قبول جميع المستوفين لشروط القبول لجميع الفئات حسب خطة الشواغر المعتمدة ووفقا للوائح المعتمدة بالهيئة للعام الدراسي 2023/2024 للفصل الدراسي الثاني والبالغ عددهم 2780 طالبا وطالبة، حيث يمكن لكل المقبولين معرفة تخصصاتهم التي تم قبولهم بها من خلال منصة التقديم على موقع الهيئة أو من خلال منصة تطبيق «سهل». وأوضح د.الدوخي أن المقبولين تم توزيعهم حسب الميزانية المعتمدة وحسب النسب الدنيا للقبول، بالإضافة إلى ترتيب الرغبات على تخصصات كليات الهيئة ومعاهدها ودوراتها التدريبية.
علما أن القبول في بعض التخصصات في الكليات والمعاهد مشروطة باجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تم عقدها.



أسماء الطلبة المقبولين في الفصل الدراسي الثاني في خطة الشواغر للعام الدراسي 2023-2024 PDF رموز التخصصات PDF

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