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وزير الخارجية تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفراء الولايات المتحدة وتونس وإيطاليا وميانمار

12/7/2023 11:35:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخا من أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى البلاد، وذلك خلال لقاءات تمت امس الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية.
فقد تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة عن أوراق اعتماد السفيرة الجديدة للولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد كارين هيديكو ساساهارا. وتمنى الوزير للسفيرة الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما تسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة عن أوراق اعتماد سفير الجمهورية التونسية لدى البلاد محمد كريم البودالي.
وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة التونسية. كذلك، تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة عن أوراق اعتماد سفير جمهورية ميانمار لدى دولة الكويت تشان آي.
وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات في جمهورية ميانمار.
كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الكويت لورنزو موريني.
وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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